В поселке Большая Талда Кемеровской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил две кражи из частных домов. Примечательно, что оба преступления были совершены в один ..

В поселке Большая Талда Кемеровской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил две кражи из частных домов. Примечательно, что оба преступления были совершены в один день.Подозреваемый с признаками алкогольного опьянения попался в руки бойцов Росгвардии. Задержанным оказался 31-летний ранее судимый местный житель.. Краденое имущество вернули владельцам, а злоумышленника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, пишет .