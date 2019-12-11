У 52-летнего погибшего осталась несовершеннолетняя дочь

Селивановский районный суд вынес приговор 29-летнему жителю Мурома, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека по неосторожности, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.С 2011 года мужчина помогал приятелю в строительстве дома. 20 апреля 2019 года, находясь в дачном доме, после окончания всех дел, приятели решили выпить. У них завязался конфликт, в ходе которого муромлянин нанёс потерпевшему несколько ударов деревянным стулом.Пострадавший, сквозь мучительные боли, с трудом добрался до дома. 23 апреля его увезли в больницу, где вечером того же дня он скончался от полученных повреждений. У 52-летнего погибшего осталась несовершеннолетняя дочь.Суд назначил жителю Мурома наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.