Департамент здравоохранения уже закупил таблеток на 140,8 млн рублей.

Право на льготные лекарства имеют жители области, которые перенесли в 2020 году инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения и находятся на диспансерном наблюдении. Препараты также полагаются после аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием или катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистой патологии. Утверждённый Минздравом страны перечень состоит из 23 препаратов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Департамент здравоохранения уже закупил таблеток на 140,8 млн рублей. По информации Белого дома на 1 декабря, более 1700 пациентов уже получили жизненноважные медикаменты. Всего в регионе из указанной категории граждан на диспансерном наблюдении находится 3 228 человек.Для получения льготных препаратов жителям региона необходимо обратиться с выпиской из стационара к участковому терапевту. Он выпишет рецепт на лекарства, которые выдадут в аптеке. При необходимости врач может прийти на дом.