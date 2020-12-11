Основная часть «армии будущих медиков» отправится работать на «горячих линиях», но есть и те, кто будет помогать в больницах.

Медицинские колл-центры Владимирской области усилят сотни студентов из Александровского, Муромского, Ковровского и Владимирского базового медколледжа.«Всего порядка 1403 человек», - отметила во время «коронавирусного» брифинга директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.Основная часть «армии будущих медиков» отправится работать на «горячих линиях», но есть и те, кто будет помогать в больницах. Кадровый вопрос продолжает оставаться одной из главных проблем. Особенно в ситуации, когда 8% медперсонала находится на больничном.По информации депздрава, в регион приехало 35 ординаторов, из которых 18 трудятся врачами-стажерами в коронавирусных госпиталях. Четверо работают специалистами, ещё 13 человек - в поликлиниках. Семь студентов медвузов заняли должности среднего персонала в стационарах и поликлиниках. Учащиеся средних учебных заведений, 16 человек, устроились в ковидарии. Ещё 44 студента – пошли на должности младшего медперсонала в больницы, не связанные с лечением коронавируса. Добавим, что на помощь владимирской медицине пришли 192 добровольца.