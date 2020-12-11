Основным приоритетом в расходах бюджета города на 2021 год является социальная сфера.

Основным приоритетом в расходах бюджета города на 2021 год является социальная сфера.На обеспечение ее деятельности которой планируется направить более 67,5% общего объема расходов или 6 589 087,9 тыс. руб.Начальник городского финансового управления Вера Трусова на публичных он-лайн слушаниях сообщила, что доходная часть бюджета в 2021 году запланирована в размере 9 млрд. 565 млн рублей, что на 1 млрд 345 млн рублей больше, чем доходы 2020 года.Расходы бюджета в 2021 году составят 9 млрд. 766 млн рублей, превысив аналогичные показатели уходящего 2020 года на 1 млрд. 299 млн рублей.При этом отмечается, что дефицит городского бюджета в размере 201 млн рублей по факту может быть снижен либо вообще ликвидирован за счет эффективной налоговой политики и экономии бюджетных средств в ходе муниципальных торгов.В новом бюджетном цикле городские власти начнут строительство детских садов в мкр. 8-ЮЗ и в мкр. Коммунар. В связи с активной застройкой микрорайонов Коммунар, Юрьевец, Сновицы-Веризино и юго-западной части города ведется строительство школы на 1100 мест в мкр. Коммунар, с датой ввода в 2021 году, в дальнейшем запланировано строительство школы на 1100 мест в мкр. Сновицы-Верезино.