В целом доходы и расходы колеблются на грани 9 млрд рублей. Трёхлетний дефицит составит около 200 млн.

Редакция «Аиф-Владимир» уже рассказывала читателям, что в областном центре на реализацию крупных инфраструктурных проектов выделят.Во время публичных слушаний, которые проводились онлайн, власти затронули тему наполняемости бюджета. Напомним, что с 2021 года налог на самозанятых область передала муниципалитетам. С них в мэрии Владимира рассчитывают собрать 27 млн рублей.Что касается отмены ЕНВД, то из-за неё владимирская казна недосчитается 270 млн рублей. Восполнить потери призван налог по «упрощёнке». Он добавит в городской карман - 144 млн рублей.Доходы с патентной системы налогообложения в главном финансовом документе областной страницы прописаны суммой в 66 млн рублей.В целом доходы и расходы колеблются на грани 9 млрд рублей. Трёхлетний дефицит составит около 200 млн.