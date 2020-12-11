О новых сложностях говорят владимирские водители. Так, по их словам, для парковки закрыт участок улицы Горького областного центра.

Еженедельный сетевой обзор. Что обсуждаютинтернет-пользователи, узнаем у Марии Платанюк.Начнём обзор с дорожной темы. О новых сложностях говорят владимирские водители. Так, по их словам, для парковки закрыт участок улицы Горького областного центра.От пересечения с улицей Мира до площади Ленина. Водители задаются вопросом: кому помешали здесь машины или же у нас строятся новые бесплатные парковки?А вот следующее видео в паблике "Подслушано во Владимире" набрало уже свыше 17 тысяч просмотров. "Доблестные эвакуаторщики". Смотрим вместе.- Стащили машину на Горького. И быстрее, быстрее, ничего не привязали. Отъехали полкилометра. Остановились и привязывают.Жители Коврова просят поставить пешеходный переход на улице Зои Космодемьянской. Здесь люди переходят дорогу с риском для жизни.А это серия снимков заброшенного бомбоубежища во Владимире. Их разместил пользователь Сергей Рут. Груды ржавого металла и "тень Чернобыля", так пишут в сети. "То есть, если что, то бежать некуда"?Сразу несколько пабликов разместили фотографии очередного протеста струнинцев в столице. На сей раз они выставили пикеты у здания Государственной Думы. Люди утверждают: за мещдпомощью по-прежнему вынуждены обращаться в Александров.Эпидситуация сложная. И владимирские родители в сети обсуждают рекомендации департамента образования. Отправить учеников нашего региона на зимние каникулы уже с 21 декабря.Под "ковидную реальность", впрочем, подстраиваются и "зимние волшебники". Так, к владимирцам, готов выехать на дом "Дед Мороз с антителами"Кстати, в продолжение школьной темы. В сети незадачливый выпускник одной из владимирских школ "выставил" здание альма-матер на продажу. "Продаю в связи с окончанием обучения. Торг". оценил недорого - всего в 15 тысяч рублей. Что ж ты, Новиков из 9 "Б"? Самое интересное, что объявление разместили.А вот следующее видео снято в Ростове-на-Дону. Но его активно смотрят и комментируют владимирские пользователи. Ролик "Страшно красиво". На ростовском рынке загорелся павильон с пиротехникой. Пожарные героически отработали в опаснейших условиях. Владимирцы замечают: "это салют по поводу окончания 2020-ого"."Предновогодние фото и в "Подслушано Судогда". Вот искусственную ель собирают на высоте. Вот ёлка у Ледового дворца. А это гирлянды на, увы, обрезанных деревьях. В этом же паблике - красоты Судогодского района. Кадры, снятые с высоты птичьего полёта, над Спасо-Преображенским монастырём в Спас-Купалище. Месте слияния Судогды и Клязьмы.А следующее видео - из села Великово Ковровского района. Там ремонтируют местную церковь, но спилили лиственницы неподалёку. Просмотров уже больше 20 тысяч.- Взяли всё спилили, кому-то помешало.Как обычно, порция ностальгии. На черно-белом фото - областная столица. Улица Горького, зима 1955-ого. И вопрос пользователей: "А что, во Владимире был снег?".А вот в паблике "Подслушано в Гусе" - машина времени в год 69-ый. Киножурнал "Наш край", посвящённый городу стеклоделов.- Забор стадиона стеклянный. Но даже самый мощный пушечный удар не разрушит его. Он сделан из сверхпрочного стекла.Хорошее настроение. Оно точно никогда не будет лишним. Улыбнуться заставит это видео из группы "Подслушано в Гусе". Смотрим. Кстати, в сети - конкурс на самый лучший комментарий к ролику. В паблике спрашивают подписчиков: а с чем у вас ассоциируется Новый год. Всё-таки, это, пожалуй, запах мандаринов, приятные хлопоты и вера в чудо.Я напоминаю, что делиться своими новостями может и каждый зритель программы "Вести-Владимир". Ищите нас во всех социальных сетях. Заходите на наш сайт владтв.ру. Новый год приближается, и все мы надеемся, что он будет лучше и добрее.Мария Платанюк