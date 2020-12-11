Контракты с 15-ю поставщиками будут продлены. Их продукция будет востребована на других производствах компании.

Как стало известно 9 декабря, во Владимире молочный комбинат «Данон». В ближайшее время его выставят на торги, а около 200 сотрудников будут искать новые рабочие места.В пресс-службе обладминистрации уже сообщили о том, что и руководство завода, и регион готовы помочь людям с трудоустройством. Однако существует ещё одна проблема – сельхозпроизводители, у которых предприятие ежедневно закупало по 94 тонны молока.По информации властей, контракты с 15-ю поставщиками будут продлены. Их продукция будет востребована на других производствах компании.Напомним, что причиной для закрытия комбината послужила близость к нему социальноважных объектов, которая не позволит создать санитарно-защитную зону, необходимую для полноценной организации производства, а также построить очистные сооружения.В Белом доме добавили, что уже подыскивают инвесторов на освобождающиеся цеха.