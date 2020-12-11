Принято решение комиссии по отбору кандидатов на замещение должности директора Департамента молодёжной политики и общественных проектов.

Принято решение комиссии по отбору кандидатов на замещение должности директора Департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области.Напомним, документы на на должность директора нового департамента подали 12 соискателей. До финального собеседования дошли четверо из них: заведующий сектором по развитию некоммерческих организаций комитета по социальной политике администрации Владимирской области Вадим Аксёнов, председатель регионального молодёжного общественного движения КВН «Владимирская Русь» Роман Александров, специалист 1 разряда отдела социальной политики Аналитического управления Аппарата Совета Федерации Николай Костылёв и председатель комитета по социальной политике администрации Владимирской области Елена Янина.Сегодня комиссия по отбору кандидатов по результатам заочного и очного этапов испытаний рекомендовала губернатору утвердить кандидатуры Николая Костылёва на должность руководителя нового ведомства и Елены Яниной – на должность заместителя директора. Владимир Сипягин согласился с решением комиссии.