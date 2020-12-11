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Выбор редакции - компас в море новостей!
ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ В Лакинске мать обвинили в гибели ребенка от отравления угарным газом
ПОЕХАЛИ Во Владимире с 21 декабря запустят новый автобусный маршрут Во Владимире с 21 декабря запустят новый автобусный маршрут
ВСЁ — В ДОМ Бухгалтер птицефабрики присвоила 5 миллионов рублей из фонда зарплаты
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