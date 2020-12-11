Политический аналитик Егор Лебедок высказался о настроениях в силовых структурах Белоруссии. По его словам, все меньше правоохранителей поддерживают режим Александра Лукашенко.

Политический аналитик Егор Лебедок высказался о настроениях в силовых структурах Белоруссии. По его словам, все меньше правоохранителей поддерживают режим Александра Лукашенко.Эксперт сообщил, что внутри силового блока давно зрело недовольство. После выборов президента сотрудники МВД и военные на время объединились для так называемого спасения страны. Сегодня, отметил Лебедок, протестные настроения продолжают распространяться в среде правоохранителей.По словам аналитика, главе государства нечего предложить обществу. Силовики постепенно начинают понимать, что при Александре Лукашенко в Белоруссии нет будущего. Однако правоохранители не хотят уходить, потому что не видят достойного претендента на пост президента."Светлана Тихановская не подходит хотя бы потому, что она женщина. Там настроения довольно патриархальные", – объяснил Лебедок.Напомним, в августе-сентябре в Сети , на которых белорусские правоохранители выбрасывают форму и знаки отличия. Свои действия они объяснили недовольством политикой, проводимой Александром Лукашенко. Также они выступили против насилия на мирных митингах.В декабре был обнародован ролик, снятый одним из омоновцев. В кадре силовики смеются над Александром Лукашенко, который появился перед ними в бронежителе и с автоматом в руках. Оппозиционные СМИ уверены: это видео сильно ударит по рейтингу президента среди правоохранителей.