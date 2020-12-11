Они рассказали РИА Новости, что защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей.

Они рассказали, что защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей.В остальных случаях надевать маску не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается.Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белованапомнила, что человек надевает маску, чтобы защититься, находясь среди людей.«Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить», — пояснила Белова.