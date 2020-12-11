Они рассказали РИА Новости, что защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей.
Они рассказали
, что защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей.
В остальных случаях надевать маску не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается.
Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова
напомнила, что человек надевает маску, чтобы защититься, находясь среди людей.
«Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить», — пояснила Белова.