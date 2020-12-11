В одном из случаев фигурант совершил ДТП и скрылся с места.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.Осенью текущего года в полицию обратился житель одного из местных сёл, сообщивший, что неизвестный на автомобиле повредил забор у его дома, после чего скрылся с места, уехав в сторону соседнего населенного пункта.Информацию о происшествии дежурный передал наружным нарядам полиции.Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району задержали водителя в этот же день. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено результатами проведенного освидетельствования.В ходе проверки установлено, что ранее водитель привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.Несмотря на регулярно проводимые сотрудниками полиции профилактические мероприятия, остаются автолюбители, игнорирующие требования об управлении автомобилями только в трезвом состоянии.За три осенних месяца ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, в суд направлено 9 уголовных дел. По 4 уголовным делам вынесены приговоры.В одном из случаев фигуранту было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год, в другом – в виде лишения свободы на один год условно, в третьем – в виде обязательных работ и уплаты штрафа в размере 250 000 рублей. Во всех случаях водители лишены права управления транспортными средствами на срок от полутора лет до 2 лет 8 месяцев.