2021 год станет для Близнецов прорывным, годом больших возможностей. Но при одном условии: если вы будете ориентироваться на собственные потребности, отстаивать свои интересы.

2021 год станет для Близнецов прорывным, годом больших возможностей. Но при одном условии: если вы будете ориентироваться на собственные потребности, отстаивать свои интересы.Для Близнецов, конечно, будетактуальна тема личной жизни. Она выйдет на первый план. Если вы себя любите, есливы себя цените, если вы в отношениях ориентируетесь на собственные потребности,и при этом ваш партнер вам помогает, поддерживает и идет за вами, тогда события2021 года будут разворачиваться для вас в лучшую сторону, идеально для вас, рассказалаС 28 мая по 25 июня в вашей жизни могут происходитьрадикальные изменения, связанные непосредственно с вами, как с личностью. Выможете менять свой стиль в одежде, имидж, прическу, можете радикальнопостричься или, наоборот, нарастить волосы, захотите преобразиться. Большевнимания будете уделять тому, какое впечатление вы производите на окружающихлюдей. Это время, когда вы можете вернуть свой потенциал, свой имидж и своювнутреннюю силу.С 1 января до 14 мая и с 28 июля по 29 декабря удачно будутрешаться вопросы, связанные с обучением, поездками за границу, с обретениемдуховных знаний, а также с решением вопросов, касающихся взаимоотношений, того,как лучше, правильнее выстраивать отношения с другими людьми. Другие люди,общение с ними будет для вас очень ценно в эти периоды. Вам стоитприслушиваться к советам и рекомендациям тех, кто выше вас по социальномустатусу, кто обладает духовными знаниями, кто может быть для вас наставникомили учителем.Работа, карьераЭтот год сулит вам хорошие перспективы в карьерном аспекте.Особенно в период с 14 мая по 28 июля у вас есть шанс заявить о себе, получитьназначение на новую должность, стать руководителем, начальником, получитьбольше известности и популярности. Вы можете быть тем, на кого другие людибудут ориентироваться, кого будут ставить в пример, при условии если, конечно,вы сами хотите каким-то образом продвигать свои идеи, свои цели, и реализоватьте ситуации, которые для вас очень важны.С 1 января по 18 июля Вы можете не чувствовать уверенности врешении рабочих вопросов. При этом вы можете быть не удовлетворены темиобстоятельствами на рабочем месте, которые будут присутствовать. Вас могутраздражать коллеги, вам может не нравится то, как поступает руководство, васможет не устраивать график работы или какие-то другие мелочи. Но на самом деле,виновата в этом не работа, виновата накопленная усталость.Вы можете поменять место работы в период с 30 октября по 13декабря. Так как именно в это время перед вами будут открыты все двери. Естьшанс проявить себя во вне, показать, на что вы способны, как вы можете достичьхороших показателей в профессиональном ключе.Также хороший период для смены места работы с 14 мая по 28июля.Те Близнецы, кто родился с 11 по 14 июня, могут бытьчрезмерно требовательными к себе. Как результат, могут ставить перед собойнереальные, несбыточные цели, могут стремиться к той ответственности, к темдолжностям, на которых они не способны будут принимать правильных решений. Здесьдве крайности: либо вы возьмете очень много ответственности, от которой оченьбыстро устанете, либо будете категорически против того, чтобы брать на себяответственность.ФинансыРадикальных изменений в финансах в 2021 году ожидать не стоит,но уровень дохода может улучшиться при условии, если возрастет потребностьбольше тратить на себя, на свои нужды, на то, чтобы повысить свой социальныйстатус, свою значимость. Если вы будете больше денег тратить на себя, то тогдабудет больше денег приходить и в ваш кошелек.С 24 апреля по 12 июня необходимо с особым вниманиемотноситься к любым ситуациям, касающимися денег, потому что повышаетсявероятность краж, потерь, нанесение урона вашему имуществу. Если есть возможность,застрахуйте дом, недвижимость, автомобиль. С особым вниманием относитесь к вашимдрагоценностям, наличным деньгам. В это время могут возникать спонтанные,неожиданные расходы и траты.Период с 18 ноября по 31 декабря позволит вам решитьфинансовые вопросы, связанные с займами, с кредитами. Это время, когда выможете либо рефинансировать ваш ипотечный долг, либо каким-то образом получитьдолги, выплаты от государства, получить какие-то субсидии, дорогие подарки отдругих людей, помощь от вашего партнера по браку. В это время удачно будутскладываться моменты, связанные с получением неучтенных денег, тех, на которыевы не рассчитывали.Отношения, семьяТема отношений будет одной из самых значимых, важных иболезненных, потому что в течение всего года Вы можете находиться в состояниинепонимания, как нужно выстраивать отношения таким образом, чтобы в них вамбыло комфортно. И при том, что звезды благоволят в решении любых вопросов, Выможете внутри сомневаться в себе. Отсюда будут возникать и недоразумения свашей второй половинкой.Главное правило в течение 2021 года: не пытайтесь угождатьдругим людям. Тогда отношения будут складываться идеально.С 18 июля по 31 декабря Вы можете принижать собственныезаслуги в отношениях и превозносить вашего партнера, либо будете видетьпроблемы там, где их на самом деле нет, чрезмерно гипертрофировать не оченьхорошие качества вашего партнера. Постарайтесь не делать быстрых выводов, неищите черную кошку в темной комнате.Если вы находитесь в отношениях, то в течение 2021 года этиотношения будет штормить, но в результате Вы можете прийти к пониманию того,как можно эти отношения улучшить. Если вы находитесь в поиске своей второйполовинки, то в течение 2021 года Вы можете прийти к пониманию того, какнеобходимо действовать, чтобы эти отношения выстраивались в нужном вам формате.В период с 26 сентября по 18 октября возможно возвращение в старыелюбовные отношения. Могут по вашей инициативе возрождаться те романы, которыекогда-то были закончены.Продуктивные отношения возможны в период с 13 декабря по 31декабря. Знакомства в этот период могут дать в будущем создание семьи.С 26 сентября по 18 октября возможно решение вопросов,связанных с детьми. Если Вы планируете рождение ребенка, то это наиболеепродуктивный для вас период. Также в это время возможно улучшение отношений свашим ребенком, если он есть.