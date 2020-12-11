Великолепный колорист, Кокурин вывел пейзаж на абсолютно иной уровень.

Вместе с Кимом Бритовым и Владимиром Юкиным Валерий Кокурин стал одним из самых ярких "владимирских импрессионистов", сооснователем владимирской школы живописи.Каждая из работ Кокурина - необыкновенная симфония цвета. Великолепный колорист, Кокурин вывел пейзаж на абсолютно иной уровень. Валерий Григорьевич работал, пока были силы. Его последняя персональная выставка состоялась в 2015-ом в областном центре изобразительного искусства. Мастер ушел из жизни 30 июля прошлого года, после тяжёлой болезни. Его работы - в собраниях лучших музеев страны. А его имя - целая эпоха в истории национального искусства.