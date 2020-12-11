По итогам 2020 года, ожидаемый ввод во Владимире нового жилья составит 200,0 тыс. кв. м.
По итогам 2020 года, ожидаемый ввод во Владимире нового жилья составит 200,0 тыс. кв. м.
То есть, в уходящем году на одного жителя областной столицы будет приходиться 27,3 кв. м жилья, а с учетом роста объемов жилищного строительства этот показатель достигнет в 2022 году до 28,4 кв. м.
Немаловажно, что в новом бюджетном цикле мэрия продолжит обустройство инженерной и транспортной инфраструктурой участков, предоставленных семьям многодетных владимирцев, - так было заявлено на публичных он-лайн слушаниях по городскому бюджету на будущий год.
В 2021-2023 годы запланировано строительство сетей газоснабжения в мкр. Лунево-Сельцо (11,2 км), а в мкр. Юрьевец - сетей газоснабжения (3,7 км), водоснабжения (4,15 км) и водоотведения (3,9 км).