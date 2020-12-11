По итогам 2020 года, ожидаемый ввод во Владимире нового жилья составит 200,0 тыс. кв. м.

По итогам 2020 года, ожидаемый ввод во Владимире нового жилья составит 200,0 тыс. кв. м.То есть, в уходящем году на одного жителя областной столицы будет приходиться 27,3 кв. м жилья, а с учетом роста объемов жилищного строительства этот показатель достигнет в 2022 году до 28,4 кв. м.Немаловажно, что в новом бюджетном цикле мэрия продолжит обустройство инженерной и транспортной инфраструктурой участков, предоставленных семьям многодетных владимирцев, - так было заявлено на публичных он-лайн слушаниях по городскому бюджету на будущий год.В 2021-2023 годы запланировано строительство сетей газоснабжения в мкр. Лунево-Сельцо (11,2 км), а в мкр. Юрьевец - сетей газоснабжения (3,7 км), водоснабжения (4,15 км) и водоотведения (3,9 км).