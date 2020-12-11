Белорусский президент Александр Лукашенко выступил в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Политик дал оценку ситуации на мировой арене.

Белорусский президент Александр Лукашенко выступил в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Политик дал оценку ситуации на мировой арене.Глава республики назвал нынешние времена непростыми. По его мнению, особенно тяжело приходится соседям. "Мы в Белоруссии ощущаем, что острие атак из-за границы направлено на Россию", – заявил Александр Лукашенко.Президент пожелал коллеге терпения и добавил, что республика всегда будет поддерживать Россию, потому что без нее не может быть интеграции на постсоветском пространстве, сообщает БелТА.Отметим, что Александр Лукашенко не в первый раз использует антизападную риторику. Ранее политик обвинил ряд европейских стран – Польшу, Литву, Украину – в попытке дестабилизировать обстановку в Белоруссии.Вот уже четыре месяца по всей стране проходят массовые беспорядки. Каждое воскресенье сотни человек выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами. Они требуют провести новые выборы и освободить политзаключенных.Протестующих поддержали многие европейские лидеры. В отношении крупных белорусских чиновников были введены санкции. Их публично обвинили в фальсификации президентского голосования.На сторону встала Россия. В Кремле назвали победу политика на выборах честной и осудили любые попытки других стран вмешаться во внутреннюю ситуацию в Белоруссии.