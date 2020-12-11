Причина – отсутствие инфраструктуры, муниципальных приютов, слабое региональное финансирование.

Утвердив в ноябре закон о безнадзорных животных, депутаты Заксобрания Владимирской области возложили обязанности по отлову, вакцинации, стерилизации и чипированию бездомных собак на муниципалитеты.Однако, как стало известно, горсовет областной столицы направил в адрес коллег письмо с отказом от «обузы», пояснив, что делегировать эти функции органам местного самоуправления нельзя. Причина – отсутствие инфраструктуры, муниципальных приютов, слабое региональное финансирование и так далее. В тексте ответа указаны отсылки на ряд нормативных актов, которые, по мнению городских депутатов, позволяют не заниматься этой проблемой.В свою очередь, профильный комитет ЗС обсудил создание госучреждения с филиалами в районах. Ведомство планируется наделить правами на отлов и содержание бездомных животных. Однако, какой-либо конкретики пока нет.Добавим, что федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» причисляет полномочия по отлову, содержанию и вакцинации собак к полномочиям субъектов РФ. Но в 33-ем регионе их спустили на местный уровень, подкрепив субвенцией. В 2019 году, например, Владимир на эти цели получил 6 млн рублей.Впрочем, судебная практика показывает, что за нападение бродячих собак на людей расплачивается именно владимирская мэрия. В 2019 году на жительницу областного центра напала стая бродячих псов. В результате она отсудила у города 650 000 рублей.