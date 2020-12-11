Фантазия и реальность переплились на полотнах Анны Стельмах. Во Владимире открылась первая персональная выставка молодой художницы под названием “Я Рисую Мир…”. В работах Анны

Фантазия и реальность переплились на полотнах Анны Стельмах. Во Владимире открылась первая персональная выставка молодой художницы под названием “Я Рисую Мир…”. В работах Анны удивительно сочетается макро- и микромир. С одной стороны – море и водная стихия, с другой – насекомые. Они всегда привлекали взор, признаётся автор. Анна Стельмах, художница: Я когда маленькая была в