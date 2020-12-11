Сразу после хищения злоумышленник скрылся в соседнем регионе.

В октябре текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился 51-летний местный житель, сообщивший о хищении у него мобильного телефона.Полицейским потерпевший рассказал, что на улице к нему обратился молодой человек. В ходе разговора незнакомец попросил мобильный телефон, якобы, для совершения срочного звонка. Получив гаджет, молодой человек сначала отошел в сторону, а затем скрылся в неизвестном направлении, не вернув телефон.Потерпевший сразу же после случившегося обратился в полицию, сумев рассказать о приметах злоумышленника.Спустя несколько дней личность подозреваемого, 23-летнего местного жителя, была установлена. Позже полицейские установили и его местонахождение. Оперативники задержали фигуранта в середине ноября на территории Москвы и доставили в Муром.Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что похищенный телефон потерял практически сразу после хищения.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.