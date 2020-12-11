В пятницу, 11 декабря, начался финал осеннего кубка международного инженерного чемпионата CASE-IN. Школьники, студенты и молодые специалисты представят инженерные решения в прямом эфире. Участвует 81 команда.

В пятницу, 11 декабря, начался финал осеннего кубка международного инженерного чемпионата "CASE-IN". Школьники, студенты и молодые специалисты представят инженерные решения в прямом эфире. Участвует 81 команда."CASE-IN" – один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". В финале осеннего кубка участвуют 29 команд школьников, 39 команд студентов и 13 команд молодых специалистов компаний ТЭК и МСК.В этом году успешно прошли первые студенческие соревнования специальной лиги "ЭКО-CASE", вскоре к кубку присоединились и юные изобретатели, рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. "Следующий, 9-й сезон чемпионата мы начинаем уже скоро – регистрация стартует в январе 2021 года. Сейчас же экспертам предстоит дать оценку решениям трех кейсов, а также проектам в области научно-технического творчества", – отметил он.Школьники представят кейс "Искусственные острова". Он посвящен поиску мест обитания человека в будущем. Также они продемонстрируют уменьшенные копии объектов ТЭК и МСК.Студенты создали варианты трансфера инновационных практик в в рамках энергокомпаний и смежных предприятий. А молодые специалисты ТЭК и МСК обсудят с экспертами высокотехнологичные стартапы.Финалисты специальной лиги "ЭКО-CASE", проходящей при поддержке "Росатома", расскажут о способах эффективно утилизировать и переработать отходы с атомных электростанций.Победители и призеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в 32 вуза и преимущества при зачислении в аспирантуру и магистратуру 20 высших учебных заведений, а также сертификаты на обучение.