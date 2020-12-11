Сигнал поступил в 2-06 из садового товарищества «Содышка».

Сигнал поступил в 2-06 из садового товарищества «Содышка».Огонь быстро распространился по всей площади деревянного дачного домика 9 кв. м. На пожаре пострадал - получил ожоги - мужчина, личность которого устанавливается, по предварительным данным, он не имеет определенного места жительства, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.