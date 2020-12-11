Правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемого наркотическое средство – метилэфедрон, общей массой 978 граммов...

Сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области совестно с оперативниками ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, ГУНК МВД России при силовой поддержке СОБР ОУСМ ГУНК МВД России на территории поселения Первомайское задержан подозреваемый в хранении и распространении наркотического средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории поселения Первомайское был задержан ранее судимый 40-летний житель ближнего зарубежья.В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемого материал неизвестного происхождения, который, согласно проведенному исследованию, был признан наркотическим, а именно метилэфедроном, общей массой 978 граммов.Установлено, что данное наркотическое средство мужчина намеревался сбыть неустановленным лицам, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан.Следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57