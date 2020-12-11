Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Царицыно совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Царицыно совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Царицыно поступило сообщение о разбойном нападении. Со слов потерпевшего, в квартиру на Кантемировской улице, которую он снимает, позвонили двое неизвестных мужчин. Когда заявитель открыл дверь, один из незнакомцев схватил его за шею и стал угрожать предметом, похожим на нож. Проникнув в квартиру, злоумышленники открыто похитили личные вещи заявителя, после чего скрылись.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих в возрасте 18 и 36 лет, у которых было обнаружено и изъято похищенное.По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22