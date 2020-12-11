Уходя от погони, злоумышленник неоднократно нарушал Правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности окружающих...

«Молодой человек проигнорировал требования сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Во время несения службы на улице Академика Скрябина сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО предприняли попытку остановить автомобиль, однако водитель не выполнил требования полицейских и продолжил движение.Дорожные инспекторы начали преследование данного транспортного средства. Уходя от погони, неизвестный неоднократно нарушал Правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности окружающих. На помощь в задержании данного водителя также прибыли экипажи ППСП ОМВД России по Рязанскому району и Росгвардии.Благодаря профессиональным действиям правоохранителей автомобиль на Саратовской улице был блокирован и водитель задержан. Управлял машиной 28-летний приезжий, не имеющий водительских прав. Проведенное освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.8, 12.25, 12.12, 12.5, 12.2, 12.37, 12.6 КоАП РФ.Кузьминский районный суд г. Москвы назначил задержанному наказание в виде ареста на 10 суток.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18