Злоумышленник, работая менеджером в страховой компании, получил полисы ОСАГО и реализовал их сторонним страховым агентам. Вырученными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Печатники задержан 54-летний житель Подмосковья по подозрению в присвоении крупной суммы денежных средств, принадлежащей страховой компании.В дежурную часть ОМВД России по району Печатники с заявлением обратился директор страховой компании. Мужчина сообщил о том, что его организация приобрела у другой страховой компании 370 полисов ОСАГО для дальнейшей реализации физическим лицам. Как выяснилось позже, денежные средства за проданные полисы ОСАГО на счет организации не поступили. В результате компании причинен материальный ущерб на сумму около 3 миллионов рублей.По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники уголовного розыска задержали 54-летний жителя Подмосковья. Установлено, что злоумышленник, работая менеджером в страховой компании, получил полисы ОСАГО и реализовал их сторонним страховым агентам. Вырученными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18