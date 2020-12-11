В этом году на обеспечение жильём детей-сирот в 33 регион направили больше трёхсот миллионов рублей.

В этом году на обеспечение жильём детей-сирот в 33 регион направили больше трёхсот миллионов рублей.Почти полторы тысячи человек должны получить жилые помещения. Пока приобретено только 237 квартир. Однако в ряде муниципальных образований жильё приобретается с грубыми нарушениями. А в отдельных районах есть жалобы из-за длительных очередей и долгого капитального ремонта. Помимо приобретения жилья в регионе предусмотрены и другие меры соцподдержки. Например, бесплатное проживание в общежитии профессиональных образовательных организаций, оплата услуг ЖКХ в съёмной квартире и ежемесячная компенсация платы за наём жилого помещения.