Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Татарстане ожидаются похолодания, при которых морозы будут на 17 градусов ниже климатической нормы. Таким образом, ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Татарстане ожидаются похолодания, при которых морозы будут на 17 градусов ниже климатической нормы. Таким образом, республика стала лидером среди регионов страны по аномальным холодам.Вильфанд отметил, что помимо него температура ниже нормы также установится в Ульяновской области, где будет на девять градусов холоднее обычного. Также небывалые морозы прогнозируют в Кировской и Нижегородской областях, Мордовии, Марий Эл и Чувашии, где воздух будет холоднее нормы на семь градусов, пишет .