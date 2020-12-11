- Приключение - для ума и азотное мороженое - для души. Встречаем научный Новый год.

Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 12 декабря в 8.00.- Приключение - для ума и азотное мороженое - для души. Встречаем научный Новый год.- Вата, клей и краски, плюс тайна мастера. Вспомним советское детство и ёлку с ватными игрушками.- Прирождённые улики... Всё об отпечатках пальцев - изучаем секреты узоров.- Забытое имя - Иван Алексинский. Что связывало доктора из Александрова с Врангелем и Деникиным?- А еще ухаживаем за "Рождественской звездой" - и готовим новогодние пряники на семейном мастер-классе.