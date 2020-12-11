Документальная лента снята творческим коллективом автономной некоммерческой организации «Цифровые технологии для общества» в рамках проекта «Живая нить традиций. Малые города Владимирской области».

Документальная лента снята творческим коллективом автономной некоммерческой организации «Цифровые технологии для общества» в рамках проекта «Живая нить традиций. Малые города Владимирской области».Инициатива реализована при поддержке Фонда президентских грантов.Цель – показать города и посёлки, которые незаслуженно оказались менее раскрученными в туристическом и информационном плане, чем туристические центры, типа Владимира и Суздаля, сообщаетОдин из эпизодов фильма снят во мстерском училищелаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова. Это уникальное для всего Вязниковского района образовательное учреждение. Здесь не только готовят молодое поколение художников и иконописцев, но также бережно сохраняют традиции прошлогоФильм можно посмотреть на сайтеВсего создаются 4 документальных фильма. Они в современной форме рассказывают об истории, культуре, традициях, народных промыслах и ремёслах нескольких городов нашего региона – Гороховца, Вязников и Мстёры, Киржача, Коврова.