Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную все еще распространяющейся пандемией COVID-19, и связанным с ней падением экономики в мире, южнокорейский концерн Kia Motors поделился радостными новостями.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж в ноябре увеличился на 2 %. В первую очередь это относится к выпускаемым внедорожникам, кроссоверам и другим легковым автомобилям. Общее количество проданных транспортных средств составило 256 019 единиц.



Пальму первенства уверенно держат 3 марки KIA: седан Cerato, представленный по ссылке KIA Seltos, занявший почетное второе место, и лидер продаж — кроссовер Sportage, найти подробную информацию о котором можно здесь. Общее количество машин, обретших своих владельцев, соответственно составило:



Cerato — 22 804;



Seltos — 31 861;



Sportage — 35 930.



Максимальный рост объема продаж транспортных средств был отмечен на «родном» внутреннем рынке автоконцерна — в Южной Корее. Через местную дилерскую сеть удалось продать 50 523 единицы техники, что на 3,9 % больше, чем прошлогодний показатель. Самыми востребованными автомобилями среди корейцев стали седан К5, кроссовер Sorento и минивэн Carnival.



Что касается экспортных поставок, то здесь также наблюдается рост объема продаж. Они увеличились на 1,6 % и составили 205 496 авто. Больше всего полюбились клиентам компании седан Cerato и кроссоверы Sportage, Seltos.



Устойчивый спрос на южнокорейские автомобили даже на фоне спада экономики наблюдается в США, где специалистам Kia Motors удалось успешно сформировать линейку машин, отвечающую потребностям местного рынка. Среди моделей, рассчитанных на американцев, в число наиболее продаваемых транспортных средств компании вошли кроссовер Seltos и внедорожник Telluride.



Неплохие показатели демонстрирует индийский сегмент. Считается, что и здесь будут сохраняться объемы продаж благодаря тому интересу, который вызвал компактный кроссовер Sonet, представленный на рынке страны в августе.



В ближайших планах Kia Motors — дальнейшее развитие производства и реализация стратегии Plan S. Она предполагает продвижение бизнеса как в средне-, так и долгосрочной перспективе. Конечная цель — преобразование корпорации в компанию-провайдера услуг мобильности. Поэтому уже в следующем году ожидается премьера электромобиля, работающего на аккумуляторной батарее BEV.