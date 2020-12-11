Злоумышленник предложил заявительнице купить жилье для совместного проживания, после чего она взяла кредит и передала ему денежные средства...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию с заявлением обратилась 46-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что в сети Интернет познакомилась с неизвестным, с которым продолжила общение. Через некоторое время мужчина предложил купить жилье для совместного проживания. Заявительница взяла кредит и передала знакомому денежные средства для приобретения квартиры. Однако после передачи денег мужчина отключил телефон и перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 2 миллиона 300 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого – 40-летнего ранее судимого за аналогичное преступление жителя Подмосковья. Установлено, что злоумышленник представился заявительнице вымышленным именем, после чего совершил противоправное деяние. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60