Развитие и поддержка детского туризма - одна из приоритетных задач, которая обозначена в Стратегии развития туризма в России до 2035 года.

Развитие и поддержка детского туризма - одна из приоритетных задач, которая обозначена в Стратегии развития туризма в России до 2035 года. В рамках ее реализации 27 ноября 2020 года стартовал Всероссийский конкурс детских туристических проектов. Он направлен не только на определение лучшего туристического маршрута для детей в сфере культурно-познавательного, экологического и промышленного туризма, но ставит другие значимые задачи. В частности, обсудить с родителями, учителями, туроператорами, турагентствами, студентами и властями то, как следует выстраивать туристические маршруты для детей, как добиться идеального сочетания цены и качества и как заинтересовать школьников экскурсиями. Организатором конкурса выступает Федеральное Агентство по туризму, официальными партнерами – проектный офис по детскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и Агентство стратегических инициатив (АСИ).К обсуждению темы подключились и эксперты в области туризма, формирующие успешные туристические продукты и хорошо знающие изнутри ситуацию с детским туризмом. Эксперты поделились своим мнением относительно того, как следует развивать и поддерживать детский туризм и рассказали о главных проблемах, с которыми сегодня приходится бороться при продвижении туристических продуктов и экскурсионных программ для подрастающего поколения.Открывает серию экспертных интервью вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель регионального совета РСТ, лауреат премии Правительства РФ в области туризма, руководитель экспертной группы по туризму Агентства стратегических инициатив, Ольга Санаева.Ольга Анатольевна, почему сейчас сделан акцент на развитие именно детского туризма? В чем особая важность этого направления?- Нельзя сказать, что акцент на развитие детского туризма сделан прямо сейчас, нет. Это направление развивалось поступательно уже несколько лет. Еще в 2012 году вышло поручение президента, согласно которому непосредственно при правительстве России был создан Координационный совет по детскому туризму. Однако по разным причинам детский туризм по потокам не слишком высок и совершенно несопоставим с потоками советского периода.А направление это действительно важно, поскольку, если мы не будем знакомить детей со страной, мы не сможем воспитать настоящих граждан. А мы хотим, чтобы, повзрослев, дети искренне любили Россию, понимали и знали ее. В том числе, знали глазами, если так можно выразиться, а не через фотографии в Интернете или информацию в учебнике. Стоит вовремя сделать детям «туристические прививки», чтобы они научились проводить время с пользой для себя: путешествовать, познавать новое...- Каковы современные тренды развития детского туризма?- Они, с одной стороны, остались прежними. Это культурно-познавательный туризм (экскурсии), летний детский отдых и активный детский отдых (палаточные лагеря, походы). С другой стороны, появились новые подходы в работе с детьми. В основном они связаны с активным вовлечением ребят в экскурсионный процесс, чтобы поездки проходили с пользой, но в то же время, были интересными для детей и ни в коем случае не скучными. Для этого многие детские программы выстраиваются особым образом: квесты, викторины и так далее. Обязателен обмен впечатлениями после экскурсии. Все это направлено на формирование более высокой мотивации у ребенка путешествовать по России и посещать новые интересные объекты.- Приведите, пожалуйста, конкретный пример использования новых подходов, нестандартной подачи материала при создании успешного туристического продукта для детей.- Мы восьмой год участвуем в федеральном проекте «Моя Россия», который в последнее время трансформировался в федеральный проект «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Так, например, одной из задач было знакомство детей с театром. В первый год участия в проекте мы думали: «Здорово, если дети посетят Большой театр, Мариинский театр»... А потом, к счастью достаточно скоро, пришли к выводу, что у детей не всегда получается высидеть спектакль. Тогда мы взяли за основу необычный подход. Решили показать школьникам театр через закулисье, жизнь изнутри. Когда дети заходили в гримерную или наблюдали, как устанавливают свет, декорации, они вовлекались в процесс, что давало высокую заинтересованность. В завершении экскурсии по зданию мы предлагали ребятам посмотреть небольшой фрагмент спектакля, чтобы они получили представление и о самом действии.При таком подходе у ребенка появляется более высокая мотивация и в дальнейшем посещать театр, ходить на спектакли и концерты.- Какие существуют основные критерии развития детского туризма?- Безопасность, насыщенность программы и стоимость тура. Родители должны быть уверены в том, что путешествие будет безопасным и, кроме того, ребенок получит много полезной информации, новые впечатления и положительные эмоции. При этом поездка не должна лечь тяжким финансовым бременем на семейный бюджет.- В контексте детского туризма безопасность всегда выходит на первый план, и правительство уделяет максимум внимания этому вопросу. Но иногда случаются перегибы. Например, такие, как запрет на перевозку детей автобусами старше 10 лет...- Ситуацию с запретом на использование для перевозки детей автобусов, выпущенных более 10 лет назад, мы исправляли восемь лет. А сейчас боремся с очередными запретами. Буквально только что вышли новые правила предоставления гостиничных услуг, согласно которым ребенок может быть заселен в гостиницу или в отель только с нотариальной доверенностью от родителей. Понимаете, что это значит? Это огромная препона не только для самостоятельного путешествия ребенка с бабушками, дедушками, дядями и тетями, но и с родителями друзей. Это нормальная ситуация, когда чьи-то родители поехали на экскурсию в другой город, взяли своего ребенка, а заодно и его приятеля. По организованному туризму новые правила наносят еще более серьезный удар. Дело в том, что родители и так всегда подписывают документы, из которых понятно, куда, когда и с кем выезжает ребенок. Нотариальная доверенность - это новый дополнительный документ, на оформление которого требуются время и деньги. Мало, кто из родителей станет бегать по нотариусам ради того, чтобы ребенок просто съездил на двухдневную экскурсию.Мы очень надеемся на отмену нововведений, препятствующих развитию детского туризма. Если мы ставим детское направление в приоритет на государственном уровне, то хочется верить, что многие организационные моменты будут более детально и грамотно проработаны профессионалами.- Что сделано положительного в госпрограммах для развития детского туризма? Как именно ощущается поддержка государства?- Если поездка имеет отношение к госпрограмме, то обычно это более тщательная проработка маршрута с точки зрения безопасности. И речь идет не только о транспорте, проживании и питании, но и об информационной безопасности. Очень важно акцентировать внимание на содержательной части программы, на том, что говорят детям.Кроме того, государственные программы нередко покрывают большую часть расходов на поездку. Это дает возможность путешествовать детям независимо от доходов пап и мам. Если всегда надеяться только на родительские кошельки, то появляется определенное социальное неравенство, что ведет к расслоению общества. Подобные ситуации надо нивелировать.- В рамках Всероссийского конкурса детских туристических проектов предусмотрены несколько номинаций, в том числе, номинации по лучшим направлениям в развитии детского туризма: культурно-развлекательному, индустриальному и экологическому. Какое из этих направлений наиболее востребовано у детей?- Детям всегда интересна эклектика, потому что они часто переключают внимание с одного на другое. Чем более разнообразным окажется маршрут, если мы ориентируемся на групповую школьную экскурсию, тем лучше. Важно помнить о том, чтобы выдержать тематику, с одной стороны, с другой, - сделать путешествие разнообразным. Так что нет ничего плохого в том, что поездка предусматривает одновременно посещение музея, завода и парка.- Какой культурно-познавательный проект кажется вам наиболее интересным?- Их много. Но если говорить о конкретных примерах, то туроператор «Смарт студия» делал экскурсию в подмосковный музей «Новый Иерусалим». Программа была выстроена таким образом, что дети в процессе разгадывания определенных заданий получали ответы на вопросы ЕГЭ. Когда ребенок сам добыл какую-то информацию, он ее никогда не забудет. Для родителей это было очень высокой мотивацией, и они охотно отправляли детей на экскурсию.- А есть подобные примеры проектов в экологическом и промышленном туризме?- Что касается экологического туризма, то всегда популярны проекты, предусматривающие посещение национальных парков. Особенно если программа включает элемент исследовательской деятельности. Это дает большую вовлеченность детей в процесс в отличие от стандартной формы «экскурсовод - гость». Одни из лучших в организации подобных туров - сотрудники национального парка «Красноярские Столбы». Заповедник сейчас не просто является единственным в России обладателем образовательной лицензии и аккредитованных программ, но успешно интегрирует посещение объектов парка в школьные занятия.По поводу индустриального туризма скажу, что сейчас выросли запросы на туры и программы этого направления. Детям необходимо показывать различные профессии, рассказывать, что такое работа взрослого, как она выстроена.Индустриальный туризм учит не просто пониманию профессии, но дает возможность гордиться Россией. Через предприятие, особенно успешное предприятие, ребенок понимает, настолько сильна страна.Кроме того, побывав на предприятиях в разных городах, школьники понимают, что трудиться можно в любом регионе, а не только в своем. Сейчас общая оседлость - большая проблема. Люди пугаются перемен. Путешествия позволяют узнать страну и не бояться ее.- Вы получаете обратную связь от детей? Их мнения о путешествии?- Да. Отзывы ребят после поездок всегда очень показательны. Мы отмечаем, что у современных детей высок запрос на патриотику. Молодежь хочет гордиться своей страной, и мы обязаны дать им такую возможность.- Какова ситуация с кадрами? Хватает ли грамотных специалистов, которые могут работать в сфере детского туризма?- Мы специально сделали добровольную сертификацию туроператоров по детскому туризму внутри Российского союза туриндустрии и создали проектный офис. На что мы опираемся? Оператор по детскому туризму должен иметь продолжительный опыт работы со взрослыми, быть в реестре туроператоров и иметь в штате хотя бы одного специалиста, подтвердившего знание нормативной и законодательно1й базы в области детского туризма. Также у нас есть Кодекс ответственности туроператора по детскому туризму, который гласит, что в приоритет мы ставим жизнь и здоровье ребенка, а не прибыль.На сайте Каникулы.ру есть реестр туроператоров которые уже пошли сертификацию. База активно пополняется.