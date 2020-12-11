Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека обсудил тему контента на телевидении и в соцсетях. Проблему подняла журналистка Марина Ахмедова. Она заявила, что люди буквально торгуют смертью в прямом эфире.

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека обсудил тему контента на телевидении и в соцсетях. Проблему подняла журналистка Марина Ахмедова. Она заявила, что люди буквально "торгуют смертью" в прямом эфире.По словам представительницы СМИ, последнее время в журналистике и в соцсетях нет никаких норм морали, стираются границы приличия.Российский президент поддержал мнение Марины Ахмедовой и признался, что редко смотрит телевизор, но если это и случается, то он ужасается увиденному."Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет", – приводит слова президента "КП".Он добавил, что происходящее в соцсетях отражает культуру населения и понадеялся, что с годами она будет расти. Также Владимир Путин прокомментировал ограничения правительством наполняемости телевидения и соцсетей.В ходе беседы российский лидер выступил против жестких ограничений правительством контента телевидения и соцсетей. Он признался, что такие меры могут только навредить и только испортить ситуацию.Встреча Владимира Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть ее прошла в открытом для журналистов формате. Цитаты российского лидера, сделанные в ходе второй части заседания, опубликованы на сайте Кремля.