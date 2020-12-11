М-7 в черте Владимира за ночь перекроют сразу на двух участках трассы. Случится это в ночь с 12 на 13 декабря. Остановка движения на федеральной автодороге связана с установкой рамных П-образных

М-7 в черте Владимира за ночь перекроют сразу на двух участках трассы. Случится это в ночь с 12 на 13 декабря. Остановка движения на федеральной автодороге связана с установкой рамных П-образных опор для элементов организации дорожного движения. Работы будут вестись на 15-ом и 17-ом км трассы. В 23:00 и 0:30 движение перекроют в районе примыкания