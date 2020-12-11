На примыкающей к М-7 городской дороге в посёлок РТС установлен пешеходный светофор. Напомним, на прошлой неделе переход стал нерегулируемым, светофор убрали, и местные жители переходили

На примыкающей к М-7 городской дороге в посёлок РТС установлен пешеходный светофор. Напомним, на прошлой неделе переход стал нерегулируемым, светофор убрали, и местные жители переходили дорогу на свой страх и риск. Транспортный поток в этом месте очень интенсивный, пешеходы жаловались, что автомобилисты редко пропускают их. Но больше всего взрослые переживали за детей, которые ежедневно пересекают