"Сотрудники полиции вышли на след злоумышленников, которые арендовали несколько помещений в столице, где создавали контрафактные украшения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации ювелирных изделий под видом продукции всемирно известных брендов.Сотрудники полиции вышли на след злоумышленников, которые арендовали несколько помещений в столице, где создавали контрафактные украшения. Копии сбывались через интернет-магазин по цене в три-четыре раза ниже стоимости оригинальных изделий.Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 180 УК РФ.В ходе обысков в офисных, производственных и жилых помещениях обнаружены драгоценные металлы и камни, а также готовые украшения, предварительная стоимость которых превышает десять миллионов рублей. Назначены экспертизы для установления ущерба, причиненного правообладателям товарных знаков.Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов поставки драгоценных металлов и камней, а также всех участников группы. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк