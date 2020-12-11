Прививочную кампанию против коронавируса планируют начать до Нового года. Как изменилась процедура вакцинации? И кому уколы будут ставить в первую очередь? Вакцина от коронавируса в регион

Прививочную кампанию против коронавируса планируют начать до Нового года. Как изменилась процедура вакцинации? И кому уколы будут ставить в первую очередь? Вакцина от коронавируса в регион еще не поступила. Первую партию в 300 доз ждут со дня на день, заявила глава облздрава. Но прививать будут не всех, а пока только врачей, учителей и соцработников. Всем