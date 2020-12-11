Храмы на Рождество при этом закрывать не планируют.

Храмы на Рождество при этом закрывать не планируют.В масках во время службы должны находиться все прихожане, а также сотрудники в церковных лавках, считатют в Роспотребнадзоре региона.Однако, священники, которые ведут долгие службы, читают проповеди, они же на удалении стоят от людей, поэтому могут находиться без масок, сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Кольтунова.Также было отмечено, что нарушители этого порядка есть и им грозит штрафот 15 до 40 тысяч рублей.