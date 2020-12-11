Храмы на Рождество при этом закрывать не планируют.
Храмы на Рождество при этом закрывать не планируют.
В масках во время службы должны находиться все прихожане, а также сотрудники в церковных лавках, считатют в Роспотребнадзоре региона.
Однако, священники, которые ведут долгие службы, читают проповеди, они же на удалении стоят от людей, поэтому могут находиться без масок
, сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Кольтунова.
Также было отмечено, что нарушители этого порядка есть и им грозит штраф
от 15 до 40 тысяч рублей.