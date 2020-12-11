В одном из телеграм-каналов появился проект постановления Правительства Российской Федерации Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли продажи, Перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену. Согласно этому документу, Правительство предполагает запретить дистанционную продажу биологически активными добавками. По данным телеграм-канала, Роспотребнадзор выступил инициатором данного нововведения в постановление Правительства.

В одном из появился проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли продажи, Перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену". Согласно этому документу, Правительство предполагает запретить дистанционную продажу биологически активными добавками. По данным телеграм-канала, Роспотребнадзор выступил инициатором данного нововведения в постановление Правительства.Данный запрет может поставить крест на текущих инициативах Минздрава и Минпромторга – напомним, в мае этого года была одобрена дистанционная продажа безрецептурных лекарственных средств. А в ближайшее время Правительство планирует рассмотреть возможность онлайн-торговли и рецептурными препаратами. Решение о запрете покупки БАД-ов в данном контексте выглядит крайне неоднозначным.Дело в том, что БАДы – это не только различные товары для похудения, но и столь необходимые в ситуации с глобальной пандемией витамины С и D. Например уже опубликованы десятки исследований, которые подтверждают корреляцию между тяжестью заболевания COVID-19 и наличием витамина D в организме. Более того, в Великобритании в конце ноября власти приняли решение осуществить бесплатную раздачу витамина D в домах престарелых и жителям с хроническими заболеваниями.Таким образом, люди, которые по тем или иным причинам соблюдают рекомендованную органами государственной власти самоизоляцию, будут лишены возможности приобрести витамины для своего организма. Кроме того, в число БАДов зачастую входят и сопутствующие добавки к пище, которые назначаются врачом как сопутствующие традиционным лекарствам продукты фармакологии, которые нужны для нормализации работы организма. И, получается, что и такой возможности у них не будет.В условиях глобальной пандемии власти, казалось бы, создают все условия для того, чтобы люди могли получать необходимый набор товаров, продуктов и лекарств, не выходя из дома. Но в каких-то случаях отдельные действия выглядят как два шага назад.