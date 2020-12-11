Цель Проекта - развитие волонтерского антинаркотического движения и популяризация здорового образа жизни в молодежной среде...

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве совместно с МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения города Москвы открыт новый сезон Проекта «Здоровье – образ жизни!»Цель Проекта - развитие волонтерского антинаркотического движения и популяризация здорового образа жизни в молодежной среде.На онлайн-мероприятии, посвященном открытию нового сезона 2020-2021 года, выступила сотрудник 1 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Мария Охтерлоне.Она рассказала присутствующим о наркоситуации на территории столицы и возможностях информирования сотрудников органов внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков, которые стали им известны. Также она дала напутствия по этапам Проекта и предложила возможные варианты демонстрации своей активной волонтерской деятельности, направленной на антинаркотическое мировоззрение среди сверстников.По завершении мероприятия ребята задали интересующие их вопросы и изъявили желание наряду с сотрудниками правоохранительных органов осуществлять антинаркотическую пропаганду.УНК ГУ МВД России по г. Москве