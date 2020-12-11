Оперативный штаб опубликовал свежие данные об эпидемиологической обстановке в России. За прошедшие сутки число заразившихся COVID-19 граждан выросло на 28 585.

Оперативный штаб опубликовал свежие данные об эпидемиологической обстановке в России. За прошедшие сутки число заразившихся COVID-19 граждан выросло на 28 585.Новые случаи обнаружили в 84 регионах. Лидером по количеству заболевших является Москва. Суточный прирост в столице составил 7 215. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 3 779 и 1 370 инфицированными соответственно.В первую десятку также попали Нижегородская, Архангельская, Свердловская, Воронежская, Ростовская, Вологодская области, Республика Карелия. Меньше всего случаев – в Ненецком и Чукотском автономных округах.Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 2,59 миллиона граждан в 85 регионах. Выздоровели и покинули больницы 2,05 миллиона человек, скончались 45,8 тысячи пациентов.Напомним, что этой весной президент Владимир Путин расширил полномочия губернаторов. Каждый регион сам принимает решение об ужесточении или ослаблении ограничений из-за COVID-19.Мэр Москвы Сергей Собянин накануне . Жители столицы смогут гулять на улицах, но никаких развлекательных мероприятий не будет.Метро в городе будет работать всю новогоднюю ночь. При этом льготные проездные, которые были заблокированы из-за пандемии, восстанавливать пока не планируют.