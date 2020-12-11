Помнят всех, кто погиб, исполняя долг. У мемориала “Скорбящие ангелы” сегодня особенно много цветов. 11 декабря – трагическая годовщина. В 94-м году в этот день началась первая

Помнят всех, кто погиб, исполняя долг. У мемориала “Скорбящие ангелы” сегодня особенно много цветов. 11 декабря – трагическая годовщина. В 94-м году в этот день началась первая Чеченская кампания, которая унесла сотни жизней. Сергей Ставер, советник регионального отделения ветеранов “Боевое братство”: – Скорбная дата, тяжёлая. – Вы тоже были в Чечне? – Да, в 2001