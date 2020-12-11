ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Лоебтаисонг Пимнипы, 1969 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Лоебтаисонг Пимнипы, 1969 года рождения, гражданки Таиланда, местонахождение которой неизвестно с 24 октября 2020 года. По имеющейся информации разыскиваемая может находиться на территории Московской областиПриметы: рост 157 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.Одежда: белая футболка, кофта, предположительно без обуви.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону в службу «102» (с мобильного 112).