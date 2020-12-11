А объем промпроизводства - на 7,5 процентов.

А объем промпроизводства - на 7,5 процентов.На публичных он-лайн слушаниях по бюджету областного центра заявлено, что во Владимире среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников планируется с ежегодным темпом прироста на 5,2-6,0%.Планируемый объем отгруженных товаров промышленного производства достигнет 118,2 млрд. рублей, или 107,5% в действующих ценах, что на 6% выше, чем по Владимирской области в целом.К слову, сегодня во Владимире работает более 19 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках реализации мероприятий муниципальной Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства сохраняются меры поддержки (финансовая, имущественная, информационная), которыми будет ежегодно охвачено не менее 2 500 субъектов МСП.