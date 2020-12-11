В Белом доме отчитались о рейдах по проверке бизнеса, который нас кормит. Всего за последние два месяца Роспотребнадзор и чиновники обошли почти 4 тысячи магазинов и точек общепита. В них

В Белом доме отчитались о рейдах по проверке бизнеса, который нас кормит. Всего за последние два месяца Роспотребнадзор и чиновники обошли почти 4 тысячи магазинов и точек общепита. В них выявили порядка 450-ти нарушений. В магазинах и торговых центрах в основном нарушают покупатели без масок. Виктория Кулыгина, руководитель областного департамента предпринимательства: Согласно разъяснениям Верховного суда,