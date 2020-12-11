Из них – 800 млн на Рпенский проезд, 74 млн – на круговое движение на улицах Чапаева и Сперанского, на завершение строительства школы в «Коммунаре» - 609 млн, на новые детские сады – 190 млн рублей.

Мэрия Владимира провела публичные онлайн-слушания по бюджету на 2021 год. Чиновники рассказали, что в следующем году городские власти привлекут более 1 млрд 865 млн рублей на реализацию ключевых инфраструктурных проектов. Что составляет 19% от общего объёма расходов.Из них – 800 млн на Рпенский проезд, 74 млн – на круговое движение на улицах Чапаева и Сперанского, на завершение строительства школы в «Коммунаре» - 609 млн, на новые детские сады – 190 млн рублей.Значительная часть средств поступит за счёт нацпроектов. На «Образование» Владимир получит 667 млн рублей, на «Демографию» - 265, на «Безопасные и качественные дороги» - 250, на «Жильё и городскую среду – 120 млн рублей.