В 11 населенных пунктов Гусь-Хрустального района провели газ. Там заработал газопровод протяженность 58,6 км. Голубое топливо появилось в 1 042 домах населенных пунктов Якимец, Филатово,

В 11 населенных пунктов Гусь-Хрустального района провели газ. Там заработал газопровод протяженность 58,6 км. Голубое топливо появилось в 1 042 домах населенных пунктов Якимец, Филатово, Купреево, Неверовский, Малюковский, Таланово, Шабаново, Долбино, Ново-Дурово, Тащилово, Черсево. Проведут газ и в социальные объекты этого района: школу, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт в деревне Купреево; школу, дом культуры