Четверо её детей осиротели на 7,5 лет.

В Камешковском районе многодетная мать зарезала отца другой многодетной семьи. Драма разыгралась во время застолья. Женщина вместе с мужем пришла к знакомым в гости. Во время распития спиртного мужчины повздорили. Для выяснения отношений они вышли на улицу.Подсудимая спустилась через несколько минут и увидела во дворе только хозяина дома. В этот момент она решила убить мужчину. Взяв на кухне нож, подошла к обидчику супруга сзади и нанесла удар. Лезвие вошло в лёгкое и сердце. От кровопотери жертва скончалась на месте происшествия.В итоге мать четверых детей проведёт в колонии 7,5 лет.