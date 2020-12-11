В Камешковском районе вынесли приговор многодетной матери, которая зарезала многодетного отца другой семьи. Как установил суд, трагедия случилась во время застолья. Подсудимая вместе с

В Камешковском районе вынесли приговор многодетной матери, которая зарезала многодетного отца другой семьи. Как установил суд, трагедия случилась во время застолья. Подсудимая вместе с супругом пришла к своим знакомым в гости. Взрослые распивали алкоголь, когда между отцами семейств произошёл конфликт. Для выяснения отношений они вышли во двор дома. В какой-то момент гостья решила отправиться за